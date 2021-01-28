مندوب الهند بمجلس الأمن: يجب إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

قال مندوب الهند بمجلس الأمن إنه يتوجب على المجتمع الدولي إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكد مندوب الهند في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا أن العناصر الموكل لها اختيار السلطة التنفيذية يجب أن تكون ممثلة عن كل الليبيين، موضحاً أن الصراع في ليبيا ناتج عن تدخل بعض الدول فيها وإرسالها للمقاتلين الأجانب وأن السلام لن يتحقق في ليبيا إلا بإخراج كل الأجانب.

وشدد مندوب الهند على دعم بلاده للشعب الليبي في جهوده للسلام الذي لن يتحقق إلا من خلال الحوار السياسي بعيدا عن العمليات العسكرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24