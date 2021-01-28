مندوب الولايات المتحدة يطالب بإنهاء التدخلات العسكرية في ليبيا

طالب القائم بأعمال مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، الخميس، الأطراف الخارجية كلها بمن فيها روسيا وتركيا باحترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فورا.

ودعا ميلز في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن آخر التطورات في ليبيا، تركيا وروسيا إلى سحب قواتهما والمرتزقة الأجانب والوكلاء العسكريين الذين قامتا بتجنيدهم ونشرهم وتمويلهم في ليبيا فورا وذلك تماشيا مع اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد.

وطالب ميلز الأمم المتحدة بتحديد كل السبل المناسبة لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدا على ضرورة قيام كل الأطراف بدعم جهود مراقبة وقف القتال في ليبيا.

ودعا ميلز إلى إعادة فتح الطريق الساحلي وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي أطالت أمد الصراع في ليبيا، مبينا أن ليبيا تواجه منعطفا حاسما وأن الطريق متاح لإنهاء الصراع، داعيا الأطراف الليبية إلى اغتنام الفرصة لاختيار سلطة تنفيذية.

وأعرب ميلز عن ترحيب واشنطن بتوصل ملتقى الحوار الليبي لصيغة لاختيار السلطة التنفيذية من أجل إجراء الانتخابات في ديسمبر القادم.

ودعا ميلز مجلس الأمن إلى الوفاء بالتزامات برلين بشأن ليبيا لإجراء الانتخابات نهاية العام، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للصراع في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24