استئناف الإنتاج بحقل الفارغ التابع لشركة الواحة للنفط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة مصطفى صنع الله، استئناف إنتاج حقل الفارغ التابع لشركة الواحة للنفط، اليوم الخميس، بعد مرور ما يقارب العام على اقفاله بسبب إقفال المواني النفطية خلال شهر يناير، على حد تعبيرها.

وبحسب بيان صادر عن مؤسسة النفط، اليوم الخميس، فإن شركة الواحة تمكنت من إعادة التشغيل التجريبي ظهر اليوم، بعد أن اضطرت الشركة خلال شهر يناير من السنة الماضية لإقفاله خلال فترة التشغيل التجريبي والتي لم تتجاوز الثلاثة أشهر بسبب قفل المواني النفطية.

وزعمت المؤسسة، في بيانها، أن الشركة المقاولة التي تُشّرِف على التشغيل التجريبي لمعمل الغاز الذي لم ينته بعد منذ ذلك الحين، غادرت نتيجة لهذه الإغلاقات وتردّي الأوضاع الأمنية.

وتابعت:” بعد رفع القوى القاهرة خلال شهر سبتمبر 2020 باشرت شركة الواحة مفاوضات عسيرة مع الشركة المقاولة لإقناعها باستكمال التشغيل التجريبي والعودة إلى الحقل، وبعد التوصّل إلى اتفاق وإقناعهم بالعودة، علي حد ادعائها.

وأضافت:” فقد تم اليوم إعادة التشغيل بنجاح ووصل إجمالي الإنتاج إلى 140 م ق م/ي، وسيتم ضخ 80 م ق م إلى محطة كهرباء السرير لتشغيل وحدتي توليد الطاقة الكهربائية لتساهم في رفع المعاناة عن المواطنين وخفض تكلفة التشغيل باستخدام الغاز الطبيعي وإيقاف التزويد بالوقود السائل الذي يكلف خزينة الدولة أموال طائلة”، على حد زعمها.