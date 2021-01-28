الجزائر وروسيا يلحان على إشراك جميع القوى الليبية الفاعلة في الحوار

شدد وزيرا الخارجية الجزائري صبري بوقدوم ونظيره الروسي سيرغي لافروف على ضرورة إشراك جميع القوى السياسية في ليبيا في جهود تسوية الأزمة.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس فقد تحادث بوقدوم ولافروف هاتفيا و ناقشا مسائل ملحة مطروحة على الأجندة الثنائية والإقليمية. وأعرب بوقدوم ولافروف في المكالمة عن تأييدهما لتنسيق جهود المجتمع الدولي من أجل الإسهام في تقدم الحوار الليبي-الليبي بمشاركة جميع القوى السياسية الفعالة في البلاد، استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2510.

وانضمت الجزائر هذا الأسبوع لمساعي البحث عن حلول تنهي الصراع الليبي، بعدما زار وزير خارجيتها العاصمة طرابلس والتقى بمسؤولين عن الرئاسي ومجلسي النواب والاعلى للدولة فيما كانت له محادثات سابقة مع نظيريه التونسي عثمان الجرندي، و وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج.

وكثفت موسكو استقبالها لشخصيات ليبية من غرب وشرق البلاد، سواء مع حكومة الوفاق الوطني والبرلمان والجيش الوطني الليبي مصرة في كل مناسبة على ضرورة اشراك أنصار النظام السابق في أي عملية تسوية وهو الموقف ذاته الذي دافعت عنه الجزائر أيضا في وقت سابق.

واعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيعقد جلسة مباحثات يوم غد الجمعة في موسكو مع نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق.

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