التايمز: الولايات المتحدة صادرت نظام بانتسير- C1 الروسي التابع للجيش في ليبيا

أكدت صحيفة “تايمز” البريطانية، أن الولايات المتحدة الأمريكية أزالت من ليبيا نظام بانتسير- C1 الروسي المضاد للطائرات التابع للجيش.

وأوضحت الصحيفة، أن نظام الدفاع الجوي الصاروخي، الذي قدمه الجيش من الإمارات العربية المتحدة، تم الاستيلاء عليه في يوليو من العام الماضي، وتم إخراجه من الأراضي الليبية من مطار غربي طرابلس في حالة تشغيلية كاملة.

وأفادت الصحيفة بأنه تم تسليم بواسطة طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي إلى قاعدة “رامشتاين” الجوية الأمريكية في ألمانيا، حيث لا تزال موجودة.

وقالت مصادر صحفية في الولايات المتحدة، إن عملية الاستيلاء على المجمع المضاد للطائرات فُسِّرت بالخوف من أن يقع نظام الدفاع الجوي الصاروخي في أيدي مهربي الأسلحة ويستخدم في تدمير الطائرات المدنية.

وفي الوقت نفسه، تؤكد الصحيفة أن هذا السلاح المضاد للطائرات من غير المرجح أن يكون ذا قيمة للمخابرات الأمريكية، حيث درس المتخصصون الأمريكيون هذه المنظومات منذ فترة طويلة بعد تسليمها إلى الإمارات.

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