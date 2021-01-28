ساباديل لـ سيالة: الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع ليبيا في تنظيم الانتخابات

بحث وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد الطاهر سيالة، الخميس، مع سفير الاتحاد الأوروبى لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، مستجدات مسار الحوار السياسى الليبى.

وقالت خارجية الوفاق في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن اللقاء تناول الدور الذى يلعبه الاتحاد الأوروبى فى إرساء دعائم السلم والاستقرار فى ليبيا ومدى أهميته لدول أوروبا وحوض المتوسط .

وأضافت الوزارة أن ساباديل أكد على استمرار الدعم الأوروبى لليبيا واستعداد الاتحاد الأوروبي للمساعدة والتعاون مع الجانب الليبى فى تنظيم الانتخابات المقبلة المزمع البدء فيها فى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل .

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