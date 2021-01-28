أردوغان: تركيا عازمة على حماية حقوقها النابعة من إتفاقيات دولية في شرق المتوسط

اجتمع مجلس الأمن القومي التركي، برئاسة رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأفاد البيان الصادر عقب الاجتماع، أنه “تم تناول التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية التي وقعت في المنطقة والعالم خلال العام الماضي 2020، على كافة الأصعدة، في إطار القضايا الداخلية والخارجية من ناحية الأمن القومي للبلد. كما تم بحث التطورات المحتملة في العام 2021 والتدابير التي يجب اتخاذها في هذا الصدد”.

وقال الرئيس التركي إن: “تركيا عازمة على حماية الحقوق النابعة من المعاهدات الدولية” وفق قوله.

وأضاف البيان: “قدمت الجهات المعنية عروضا حول العمليات العسكرية التي نقوم بها بنجاح وبكل عزم وإصرار ضد كافة أنواع الأخطار الداخلية والخارجية التي تهدد مستقبل البلاد ووحدتها الوطنية، لاسيما التنظيمات الإرهابية بي كي كي/ كي جي كي – بي واي دي/ واي بي جي وغولن وداعش. كما تم تناول الخطوات المتخذة في إطار إنهاء وجود المنظمات الإرهابية التي تمثل مصدر حالة عدم الاستقرار في المنطقة والقضاء على وجودهم في أراضي جيراننا في الجنوب. وتم دعوة كافة الفاعلين الدوليين للتدخل في هذه المسألة وتحمل مسؤولياتهم التي تقع على عاتقهم” على حد قوله.

وتابع البيان: “تم التأكيد مرة أخرى على أن الأولوية لتركيا في كافة المحافل هي الوقوف بجانب الدبلوماسية والحوار في حل قضايا ايجه وشرق المتوسط وقبرص. لكنها في نفس الوقت عازمة على حماية حقوقها ومصالحها النابعة من القانون الدولي والمعاهدات الدولية. إن تركيا تدين أعمال الإرهاب والعنف المتصاعدة في العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم وإفريقيا لاسيما البلد الشقيق والصديق الصومال التي نبذل جهودا كبيرا من أجل تحقيق الاستقرار فيه. وفي هذا السياق تم التأكيد على أن تركيا ستواصل تحمل المسؤوليات التي تقع عليها فيما يتعلق بإحلال السلام والاستقرار والازدهار”وفق زعمه.