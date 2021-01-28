معيتيق يعيد تفعيل عدد من الاتفاقيات المتوقفة مع روسيا

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قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق اليوم الخميس إنه اتفق مع وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتروف على إعادة تفعيل عدد من الاتفاقيات المتوقفة.

وأضاف معيتيق في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه تم خلال اجتماعه مع مانتروف في موسكو على إعادة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين مند سنة 2008

وأشار نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى أن الاتفاقيات كانت في مجال الكهرباء والطاقة والصحة والبنية الأساسية.

وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق وصل اليوم الخميس إلى العاصمة الروسية موسكو.

وقال معيتيق في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن الزيارة جاءت بناء على دعوة من الحكومة الروسية لمقابلة عدد من الشخصيات أبرزها وزير الخارجة سيرغي لافروف ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتروف.