تحالف المال الفاسد.. الصديق الكبير يدعم “مختار و قنان” للصعود للرئاسي والحكومة الجديدتين

أكد مصدر مسؤول في تصريح لـ “الساعة 24″ رفض من خلاله الافصاح عن اسمه لدواعي خاصة، ان محافظ مصرف ليبيا المركزي – طرابلس – الصديق الكبير، دفع باتجاه أن يتولى سفير ليبيا السابق لدى تركيا ” عبدالرزاق مختار ” والمحسوب على جماعة الاخوان المسلمين منصب رئيس الحكومة المقبلة، فيما يدعم ترشح النائب ” سالم قنان ” لمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي عن المنطقة الغربية، فيما وصف بتحالف المال الفاسد.

ويعد السفير السابق لدى تركيا عبدالرزاق مختار، من القيادات البارزة في جماعة الإخوان المسلمين الليبية ، والذي جرى ايقافه بقرار من الرقابة الإدارية منذ فترة، حيث يعتبر نفسه أنه هو من رشح الصديق الكبير لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي بعد خلافات للمجلس مع سلفه قاسم شرح البال عزوز، والذي وصفه مختار بأنه أخفق وفشل في إدارة مرفق حيوي.

وجاء حديث عبد الرزاق مختار حينها عقب تصريحات لرئيس المجلس الانتقالي المستشار مصطفى عبد الجليل خلال مقابلة خاصة مع 218 نيوز أكد فيها ترشيح مختار للصديق كمحافظ للمصرف المركزي من طرف الاسلام السياسي .

وبالعودة وراءً قليلاً إلى مارس 2013 قام كل من الداعية الموريتاني محمد ولد الحسن الددو عضو الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، القيادي بالتنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين المقرب من علي الصلابي عضو الاتحاد بزيارة مستغربة إلى طرابلس قابل خلالها محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بمقر المصرف وقد ظهر فتحي عقوب خلال تلك الزيارة التي بدا بأنه بدأ من خلالها ينسج علاقته مع الكبير تلتها زيارة لأمين الاتحاد علي محي الدين القره داغي.