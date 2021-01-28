اتفاقية ليبية مالطية لتدريب المعلمين وتفعيل التعاون

وقعت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، مع وزارة التعليم المالطية، اتفاقية تعاون، في عاصمة مالطا فاليتا، بحضور وزيري الخارجية والتعليم المالطيين.

وقالت “تعليم الوفاق” إن الاتفاقية “تهدف إلى وضع برنامج لتدريب المعلمين والمفتشين التربويين ومعلمي الفئات الخاصة، وتفعيل التعاون في المجال التقني والفني، وتطوير قدرات طلبة كليات اللغات من خلال برنامج التربية العملية”.

ووقعت الاتفاقية من قبل وكيل وزارة التعليم المالطية “فابري فرانسيس” ووكيل وزارة تعليم الوفاق عادل جمعة، وتمّ قبل توقيع الاتفاقية عقد اجتماع ضمّ، وفد الوزارة برئاسة الوكيل ووزيرة التعليم المالطية ورئيس جامعة مالطا، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، خصص لمراجعة بنود الاتفاقية، ودراسة خطة العمل التنفيذية.

وأكّد مدير معهد تاجورني الدكتور محمد حسن أبوبكر، أن الاتفاقية تعتمد في أساسها على ضرورة استغلال إمكانيات المعهد، والاستفادة منها في تنفيذ كافة البرامج التدريبية والفنية.

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