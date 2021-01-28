طرابلس.. مقتل اثنين بانفجار داخل مقر لقوات الوفاق بمنطقة سوق الخميس امسيحل

أعلنت مصادر صحفية، أن انفجارًا وقع داخل مقر مكتب سوق امسيحل لما يسمى بالدعم المركزي أدى إلى مقتل اثنين تابعين لقوة الدعم وائل العماري و محمد مختار المزوغي.

وأكدت المصادر أنه لم يتم تحديد أسباب الانفجار، إلا أن مصادر محلية أكدت أن سبب الانفجار قذيفة من مخلفات الحرب ولكن لم يتم تأكيد ذلك.

ولفتت المصادر إلى أنه سبق هذا الانفجار، انفجار آخر وقع في الأكاديمية البحرية في جنزور أسفر عن مقتل آمر الأكاديمية أحمد أيوب، وأحد قادتها وشخص آخر، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح.

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