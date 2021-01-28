بسبب الأمطار الغزيرة.. شوارع وأحياء بنغازي تتعرض للإغلاق التام

أكدت مصادر صحفية، أن مدينة بنغازي شهدت، اليوم الخميس، ارتفاعا في منسوب المياه في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسية نتيجة سقوط أمطار غزيرة ليل أمس واليوم، مما تسبب في تعطيل حركة المرور في العديد من الطرق الحيوية بالمدينة.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لعدد من الشوارع الرئيسية وهي مغمورة بمياه الأمطار، فيما أظهرت صور أخرى تداولها النشطاء، صعوبة تنقل السيارات في عدد من مناطق بنغازي.

ولفتت المصادر إلى أنه في بعض المناطق كانت حركة السيارات مستحيلة حيث شهدت منطقة نفق الحدائق أحد أحياء المدينة إغلاقاً تاماً بعد أن غمرت المياه عدد من السيارات فيه واستحالة تحركها.

واستمرت الأمطار في الهطول طيلة الليلة الماضية، وصباح اليوم على مناطق مختلفة من بنغازي ما تسبب في غرق معظم الشوارع الرئيسية والفرعية على حد سواء.

يذكر أن عدة أحياء ببنغازي تعاني من مشكلات في شبكات تصريف مياه الأمطار مايؤدي إلى شل حركة المرور.

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