السراج لـ”قيس سعيد” : نتضامن معكم في واقعة التسمم.. ونثمن دعمكم في حل أزمتنا

قالت الرئاسة التونسية، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد تلقى مساء اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عبر عن تضامنه مع تونس وشعبها إثر محاولة التسميم التي تعرض لها قيس سعيد.

وأضافت الرئاسة التونسية، في بيان لها، إن هذه المكالمة كانت فرصة للحديث عن المشاورات الأخيرة الجارية للتوصل إلى حل للأزمة الليبية.

وتوجه الرئيس قيس سعيد، بجزيل لفائز السراج على هذه المبادرة.

كما جدد الإعراب عن حرص تونس على المساهمة في التوصل إلى حل سريع للأزمة في ليبيا، وذكر بما يجمع تونس وليبيا من روابط مشتركة.

وأكد سعيد، أهمية بلوغ درجة التكامل المنشود بين البلدين على جميع الأصعدة وعلى ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها خدمة لمصلحة الشعبين وتلبيةً لتطلعاتهما نحو مستقبل مشترك أفضل.

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية، قد أعلنت في وقت سابق، أن قيس سعيد “تعرض إلى محاولة تسميم عبر طرد بريدي يحتوي على مادة الريسين السامة التي تسبب الموت على الفور”.

وتابعت الرئاسة التونسية: ”يتم حاليا إجراء اختبار وفرز جميع رسائل البريد الخاصة في قصر قرطاج، وفحصها في منشأة خارج الموقع قبل الوصول إلى القصر الرئاسي”.

وقالت وسائل إعلام تونسية، إن الطرد المشبوه تم العثور عليه قبل يومين.