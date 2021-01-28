السراج لـ”قيس سعيد” : نتضامن معكم في واقعة التسمم.. ونثمن دعمكم في حل أزمتنا

قالت الرئاسة التونسية، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد تلقى مساء اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عبر عن تضامنه مع تونس وشعبها إثر محاولة التسميم التي تعرض لها قيس سعيد.
وأضافت الرئاسة التونسية، في بيان لها، إن هذه المكالمة كانت فرصة للحديث عن المشاورات الأخيرة الجارية للتوصل إلى حل للأزمة الليبية.
وتوجه الرئيس قيس سعيد، بجزيل لفائز السراج على هذه المبادرة.
كما جدد الإعراب عن حرص تونس على المساهمة في التوصل إلى حل سريع للأزمة في ليبيا، وذكر بما يجمع تونس وليبيا من روابط مشتركة.
وأكد سعيد، أهمية بلوغ درجة التكامل المنشود بين البلدين على جميع الأصعدة وعلى ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها خدمة لمصلحة الشعبين وتلبيةً لتطلعاتهما نحو مستقبل مشترك أفضل.
وكانت رئاسة الجمهورية التونسية، قد أعلنت في وقت سابق، أن قيس سعيد “تعرض إلى محاولة تسميم عبر طرد بريدي يحتوي على مادة الريسين السامة التي تسبب الموت على الفور”.
وتابعت الرئاسة التونسية: ”يتم حاليا إجراء اختبار وفرز جميع رسائل البريد الخاصة في قصر قرطاج، وفحصها في منشأة خارج الموقع قبل الوصول إلى القصر الرئاسي”.
وقالت وسائل إعلام تونسية، إن الطرد المشبوه تم العثور عليه قبل يومين.
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