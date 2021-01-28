تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيد, اليوم الخميس, مكالمة هاتفية من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج الذي عبر عن تضامنه مع تونس وشعبها إثر محاولة التسميم التي تعرض لها سعيد، وفق ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وقد كانت هذه المكالمة فرصة للحديث عن المشاورات الأخيرة الجارية للتوصل إلى حل للأزمة الليبية. وتوجه سعيد بجزيل الشكر لفائز السراج على هذه المبادرة. كما جدد سعيّد حرص تونس على المساهمة في التوصل إلى حل سريع للأزمة الليبية.

وذكر بما يجمع تونس وليبيا من روابط مشتركة, مؤكدا على أهمية بلوغ درجة التكامل المنشود بين البلدين على جميع الأصعدة وعلى ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها خدمة لمصلحة الشعبين التونسي والليبي وتلبيةً لتطلعاتهما نحو مستقبل مشترك أفضل, وفق نص البيان.