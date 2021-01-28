أغوستيني: إحالة 18 تقريرا إلى الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حظر الأسلحة على ليبيا

قال قائد عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، الأدميرال فابيو أغوستيني، الخميس، إن الانتهاكات المحتملة والمحددة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا تعد متوازنة تقريبا بين حكومة الوفاق غير المعتمدة والجيش.

وأكد أغوستيني، في تصريحات صحفية، خلال جلسة استماع للجنتي الخارجية والدفاع المشتركة في مجلسي النواب والشيوخ الإيطالي، علم قيادة عملية إيريني بحدوث انتهاكات مختلفة لحظر الأسلحة من الجانبين وكذلك على الحركة الجوية.

وشدد أغوستيني على أن امتلاك المزيد من الوسائل المتاحة سيسهل عمل إيريني بطريقة بطريقة ملحوظة، مؤكدا أن العملية تحتاج إلى قدرات أكبر للمراقبة الجوية والبرية.

وأشار أغوستيني إلى أن المهمة بحاجة لسفن لأن منطقة الدوريات كبيرة كمساحة المملكة المتحدة، مبينا أنه ليس من السهل القيام بدوريات من خلال سفينتين حيث ينبغي عودة إحداهما بشكل دوري إلى الميناء لأسباب لوجستية.

وأوضح أغوستيني أن عملية إيريني أحالت 18 تقريرا إلى الأمم المتحدة حتى الآن، مضيفا أنه بمجرد إرسال التقارير فالأمر متروك لمجلس الأمن ولجنة العقوبات التابعة له من أجل اتخاذ قرارات بشأن الانتهاكات.

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