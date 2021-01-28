مصادر: الصديق الكبير يدفع باتجاه تولي مختار وقنان الحكومة والرئاسي

أفادت مصادر إعلامية، الخميس، بأن محافظ المصرف المركزي طرابلس، الصديق الكبير، يدفع باتجاه أن يتولى سفير ليبيا السابق لدى تركيا، عبدالرزاق مختار، والمحسوب على تنظيم الإخوان، منصب رئيس الحكومة المقبلة، مشيرة إلى أنه يدعم كذلك ترشح النائب، سالم قنان، لمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي عن المنطقة الغربية.

وذكرت المصادر أن عبدالرزاق مختار، يعد من القيادات البارزة في تنظيم الإخوان في ليبيا، والذي جرى إيقافه بقرار من الرقابة الإدارية منذ فترة، حيث يعتبر نفسه أنه هو من رشح الصديق الكبير لمنصب محافظ المصرف المركزي طرابلس، بعد خلافات للمجلس مع سلفه قاسم شرح البال عزوز، والذي وصفه مختار بأنه أخفق وفشل في إدارة مرفق حيوي.

وأضافت المصادر أن حديث عبد الرزاق مختار حينها جاء عقب تصريحات لرئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي، مصطفى عبد الجليل، أكد فيها ترشيح مختار للصديق كمحافظ للمصرف المركزي من طرف الإسلام السياسي.

وأشارت المصادر إلى أنه في مارس 2013 قام كل من الموريتاني محمد ولد الحسن الددو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والقيادي بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، المقرب من علي الصلابي عضو الاتحاد، بزيارة مستغربة إلى طرابلس قابل خلالها محافظ المصرف المركزي طرابلس الصديق الكبير بمقر المصرف وقد ظهر فتحي عقوب خلال تلك الزيارة التي بدا بأنه بدأ من خلالها ينسج علاقته مع الكبير تلتها زيارة لأمين الاتحاد علي محي الدين القره داغي.

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