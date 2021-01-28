الملف الليبي على طاولة المباحثات الإيطالية اليونانية

قالت السفارة الإيطالية في اليونان، الخميس، إن السفير الإيطالي في أثينا باتريسيا فالسينيلي، التقى، وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، وبحثا مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأضافت السفارة في بيان أن الجانبين ناقشا القضايا الدولية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك ومنها الملف الليبي، والتعاون في مجال الهجرة وشرق البحر الأبيض المتوسط.

وتابعت السفارة أنه تم خلال اللقاء التأكيد على التقدير الكبير للحالة الممتازة للعلاقات الثنائية بين إيطاليا واليونان والتطلع لمزيد من التقدم في كل المجالات.

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