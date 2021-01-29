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بن صالح: الشيخ الغرياني قدوتنا ورمز ثورتنا

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال سليمان بن صالح، خبير قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، إن: “الشيخ الصادق رمز ثورتنا وقدوتنا ونحبه في الله ولا نقول فيه إلا ما يرضي الله، هو عندنا شيخ فقيه عالم شجاع صبور جلد يقول الحق ولا يخشى في قوله لومة لائم ولا تهديد مهدد ولا يلتفت لعبارات السب والشتم والتقريع والتهكم التي تلقى على مسامعه أو تكتب في وسائل الاعلام عنه” وفق قوله.

أضاف “بن صالح” على حسابه بفيسبوك: “محبتي وتقديري واقتناعي بالشيخ الصادق الغرياني دعاني لإلغاء الصداقة مع كل من تقول فيه بغير حق.. حفظ الله شيخنا من كل سوء” على حد تعببره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الحمد لله انك لم تقول هذه المرة الرسول قدوتنا واخترت ابولهب الغريانى شيخ المتنطعين قدوة لك وهو من قال انه تعلم الاسلام على يد يهودى هولندى تعلم الاسلام عند اشد الناس عداوة للذين امنوا .عموما ربنا يحشرك مع هذا الشيطان الملعون فى الدرك الاسفل من النار ياحمار ولن تغنى عنك الاموال الحرام التى تحصل عليها من ابولهب الغريانى

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  • اى محبة لله لعدو الله الذى يدعوا لسفك دماء المسلمين وراينا احد اتباعه بمجرد خروجه من سجن الردع قتل امه وابوه واخته فعن اى اسلام تتحدث ياجاهل بابسط مبادئ الاسلام رحمة للعالمين يدعوا الى التسامح وليس التحريض على القتل والفجر فى الخصام عكس مايدعوا اليه الاسلام فى قوله تعالى ادفع بالتى هى احسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم . وقوله تعالى ومن عفا واصلح فأجره على الله .
    اما هذا الفاجر فيدعوا الى الشر والاجرام مقابل الحصول على اموال من قطرائيل وانت عبد للدولار والدينار تعسا لعبد الدهم والدينار كما قال رسول الله فانت اخترت طريق الشيطان ايها الخاروف بن فاسد

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  • شيخ المنافقين قدوتكم الكاذب الغريانى يأمر بالمنكر فيحرض على الفرقة وسفك الدماء وينهى عن المعروف بلم شمل الشعب الليبى والجنوح للسلام فهذا يزعج استاذه ابليس اللعين قال تعالى :-
    ٱلۡمُنَٰفِقُونَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتُ بَعۡضُهُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمُنكَرِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَقۡبِضُونَ أَيۡدِيَهُمۡۚ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمۡۚ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ (67) وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلۡكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ هِيَ حَسۡبُهُمۡۚ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُۖ وَلَهُمۡ عَذَابٞ مُّقِيمٞ (68) كَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنكُمۡ قُوَّةٗ وَأَكۡثَرَ أَمۡوَٰلٗا وَأَوۡلَٰدٗا فَٱسۡتَمۡتَعُواْ بِخَلَٰقِهِمۡ فَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِخَلَٰقِكُمۡ كَمَا ٱسۡتَمۡتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُم بِخَلَٰقِهِمۡ وَخُضۡتُمۡ كَٱلَّذِي خَاضُوٓاْۚ أُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ (69)

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