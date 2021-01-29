بن صالح: الشيخ الغرياني قدوتنا ورمز ثورتنا

قال سليمان بن صالح، خبير قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، إن: “الشيخ الصادق رمز ثورتنا وقدوتنا ونحبه في الله ولا نقول فيه إلا ما يرضي الله، هو عندنا شيخ فقيه عالم شجاع صبور جلد يقول الحق ولا يخشى في قوله لومة لائم ولا تهديد مهدد ولا يلتفت لعبارات السب والشتم والتقريع والتهكم التي تلقى على مسامعه أو تكتب في وسائل الاعلام عنه” وفق قوله.

أضاف “بن صالح” على حسابه بفيسبوك: “محبتي وتقديري واقتناعي بالشيخ الصادق الغرياني دعاني لإلغاء الصداقة مع كل من تقول فيه بغير حق.. حفظ الله شيخنا من كل سوء” على حد تعببره.