رغم تفاقم الوضع الوبائي.. مراكز العزل في ليبيا تفتقر للتمويل والإمكانيات

أفادت مصادر صحفية بأن اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، ناقشت قلة الموارد المالية التي تعاني منها بعض مراكز العزل المخصصة للمصابين.

وقالت المصادر إن هذا يأتي في وقت وجّه فيه مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، الإدارات الصحية بالبلديات بالاستعداد لتنفيذ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأضافت المصادر أن اللجنة العليا التي اجتمعت في المركز الوطني، خلال اليومين الماضيين، سعت إلى حل مشكلة عدم توفر الميزانيات اللازمة لتشغيل مراكز العزل والفلترة ودفع مكافآت الكوادر الطبية والأطقم المساعدة العاملة في التصدي للجائحة، بما في ذلك فرق الرصد والتقصي، مشددة على ضرورة وضع الحلول السريعة لها بالتنسيق مع المجلس الرئاسي.

وكان النجار قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع منظمة الصحة العالمية، على شراء 2.8 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بقيمة 42 مليون دينار، مبينًا أن التعاقد مع المنظمة جاء بهدف تسهيل حصول ليبيا على لقاح مرخص ومعتمد.

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