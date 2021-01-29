قصي الخولي وأحمد السقا يجمعهم “السرب”.. وليبيا حاضرة

كشف المؤلف عمر عبد الحليم، عن تفاصيل فيلمه “السرب”، المفترض أن يجمع الفنان أحمد السقا والفنان قصي خولي في إنتاج وُصف بالضخم لشركة سينرجي.

وأوضح عبد الحليم في مقابلة مع “برنامج ET بالعربي”، “أن الفيلم يتناول قضية الإرهاب، بصورة شاملة تكشف خباياه، ويتصدى لوقائع وتعريفات حول الإرهاب وسمى الهوية والتضحيات من أجل الوطن والثأر، ورسائل أخرى يعمل عليها المؤلف”.

وعن قصة الفيلم، أضاف المؤلف، بأنه “يدور حول أكثر من محور، منها أحداث وقعت في ليبيا وأحداث تمس الأمن المصري، ومدى قدرة المؤسسات الأمنية على الردع والتواجد داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أنه كتب حوالي 12 مسودة للفيلم، لوجوب معرفة الكاتب الشاملة ببعض الدول مثل ليبيا والعراق والتي تطلبت بحثًا كبيرًا”.

وختم عمر عبد الحليم حديثه، “أن هناك صورًا من البر والبحر والجو، ستعرض للمرة الأولى على الجمهور، مؤكدًا أن السقا برغم نجوميته لم يتدخل إطلاقًا في النص ولم يبد تساؤلات حول شيء معين وأن اللقاء بينهما كان ناجحًا على المستويين الفني والإنساني”، نقلا عن موقع “في الفن”.

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