قشوط: الترشح للمناصب السيادية في ليبيا تحول إلى غنيمة

قال الخبير السياسي، محمد قشوط، إن الترشح للمناصب السيادية في ليبيا تحول إلى غنيمة يتنافس عليها نخبة من السياسيين ادّعوا تمثيل مناطقهم.

وأشار قشوط في تصريح صحفي أنه حدث تغير جذري في تقاسم تلك المناصب، حيث استبدل إقليم طرابلس مع فزان إحدى المناصب وأصبح إقليم طرابلس مسؤولا عن هيئة مكافحة الفساد.

وأكد قشوط أن اتفاق بقايا مجلس النواب مع تنظيم الإخوان الإرهابي في الاتفاق السياسي جاء دون الالتفات للمعايير الفنية في من سيتولاها، الأمر الذي لاقى رفض المجلس الأعلى للقضاء وفئة كبيرة من الشعب.

ولفت قشوط إلى أن الاتفاقيات على مبدأ المحاصصة دون الالتفات للأحقية ستنتهي أمام أول محك يعترضها في القريب العاجل.

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