الثني يشارك في ملتقى خبراء العمل الاجتماعي في بنغازي

حضر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، ملتقى خبراء العمل الاجتماعي تحت شعار الحماية الاجتماعية أمن وتنمية، بمقر مركز تنمية إبداعات الطفل والإرشاد الأسري في بنغازي.
وشارك في الملتقى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات ٔ الدكتور عبدالرحمن الاحيرش، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتوره فتحية علي حامد، ووزير الصناعة – المكلف بتسيير أعمال وزارة العمل الدكتور السنوسي صالح.
كما شارك وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن الزيداني، ومدير إدارة التوجية المعنوي اللواء خالد المحجوب، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية السيد عيسى العيساوي، و رئيس صندوق دعم الزواج محمد إبراهيم.
وترعى الملتقى وزارة الشؤون الاجتماعية وتشارك فيه الجهات التابعة لها، تحت شعار “الحماية الاجتماعية أمن وتنمية” لبحث عدد من القضايا الاجتماعية تتمثل في المعاش الأساسي، والرعاية الاجتماعية، وذوي الاحتياجات الخاصة، لبحث سبل معالجة مشاكلهم .
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