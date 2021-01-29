الثني يشارك في ملتقى خبراء العمل الاجتماعي في بنغازي

حضر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، ملتقى خبراء العمل الاجتماعي تحت شعار الحماية الاجتماعية أمن وتنمية، بمقر مركز تنمية إبداعات الطفل والإرشاد الأسري في بنغازي.

وشارك في الملتقى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات ٔ الدكتور عبدالرحمن الاحيرش، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتوره فتحية علي حامد، ووزير الصناعة – المكلف بتسيير أعمال وزارة العمل الدكتور السنوسي صالح.

كما شارك وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن الزيداني، ومدير إدارة التوجية المعنوي اللواء خالد المحجوب، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية السيد عيسى العيساوي، و رئيس صندوق دعم الزواج محمد إبراهيم.

وترعى الملتقى وزارة الشؤون الاجتماعية وتشارك فيه الجهات التابعة لها، تحت شعار “الحماية الاجتماعية أمن وتنمية” لبحث عدد من القضايا الاجتماعية تتمثل في المعاش الأساسي، والرعاية الاجتماعية، وذوي الاحتياجات الخاصة، لبحث سبل معالجة مشاكلهم .

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