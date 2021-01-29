على غير عادته.. أردوغان يبتعد عن ذكر ليبيا ويؤكد أنه لن يغير سياسته في المنطقة

قال بيان صادر عن مجلس الأمن القومي التركي، برئاسة أردوغان، إن أنقرة لن تغير سياساتها في المنطقة ولا في شرق المتوسط

وبحسب البيان فإنه تم تناول التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية التي وقعت في المنطقة والعالم خلال العام الماضي 2020 على كافة الأصعدة.

وتابع البيان أنه تم التأكيد مرة أخرى، على أن الأولوية لتركيا في كافة المحافل هي الوقوف بجانب الدبلوماسية والحوار في حل قضايا إيجه وشرق المتوسط وقبرص، لكنها في نفس الوقت عازمة على حماية حقوقها ومصالحها النابعة من القانون الدولي والمعاهدات الدولية، حسب البيان.

فيما علق أردوغان بأن تركيا عازمة على حماية الحقوق النابعة من المعاهدات الدولية على حد مزاعمه.

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