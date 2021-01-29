الجمعية الليببة للفنون التشكيلية تختتم نشاطها الفني

اختتمت الجمعية الليببة للفنون التشكيلية، نشاطها الفني، بندوة حول الفن التشكيلى شارك فبها الكاتب والدبلوماسي حسين المزداوى والكاتب يونس الفن بقراءات عن حركة التشكيل فى ليبيا.

وفي وقت سابق، نظمت الجمعية، أمسية الشعرية بدار الفنون ضمن فاعليات الاحتفاء بالتأسيس.

وشارك في الأمسية، التي كانت بين القراءات الانطباعية وتاريخ الفن التشكيلى فى ليبيا والشعر، الاستاذ حسين المزداوى والاستاذ يونس الفنادى والفنان عدنان امعيتيق والشاعرة حنان محفوظ والشاعرة غادة البشتى والشاعر سالم العالم والشاعر محمد الدنقلى وعازف العود الفنان بشير الغريب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية