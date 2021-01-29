القماطي: عقيلة صالح شخصية مرفوضة من الليبيين ولا يمكن أن يكون نزيهًا

قال مبعوث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة لدول المغرب العربي، جمعة القماطي، إن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، شخصية مرفوضة من الليبيين.

وأضاف القماطي في تصريح صحفي أنه لا يثق بـ عقيلة صالح، مؤكدًا أنه لن يكون رئيسًا للبلاد، ولو لفترة مؤقتة، مشيرًا إلى أن عقيلة صالح تتحكم فيه بعض الدول، وبالتالي لا يمكن أن يكون محايدًا أو نزيهًا، موضحًا أن عدم الثقة في عقيلة صالح تعود إلى أنه سيكون منحازًا لـ”حفتر” والدول التي تتحكم فيه، وربما سيأخذ موقفًا عدائيًا من تركيا، أو يتكلم عن الاتفاقيات التي عقدتها الوفاق معها، حسب تعبيره.

وتابع القماطي أن الشعب الليبي لا يريد شخصيات جدلية مثل عقيلة صالح، لافتًا إلى أنه سيكون في الانتخابات الرئاسية القادمة العشرات من الشخصيات التي تريد الترشح للرئاسة، ومن المفترض أن يتم ترك الشعب الليبي يختار من هو الأفضل ليقوده.

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