القايد: تركيا ستدعم الوفاق في أي هجوم قادم

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في المنطقة الوسطى التابعة لقوات الوفاق، ناصر القايد، إن بعض الدول ما زالت مستمرة بإيصال الدعم العسكري لمن وصفهم بـ”المرتزقة”، واصفًا ذلك بالمؤشر الخطير، حسب تعبيره.

وأضاف القايد في تصريح صحفي أن الدول الداعمة لا تضغط في اتجاه خروج المرتزقة، بالرغم من قيام لجنة 5+5 بواجباتها وتحديد فترة زمنية لخروج المرتزقة، وكان يجدر بالعالم الضغط على الدول الداعمة لتقوم المرتزقة بالخروج والاستعداد لمغادرة ليبيا.

وتابع القايد أن هذه الدول ومجلس الأمن بدلا من الدفع بهذا الاتجاه تقوم بالتوسع وإرسال قوة جديدة واستجلابها من خارج البلاد، ما يعتبر موقفًا خطيرًا جدًا ولا يبشر بالخير، وفقًا لتعبيره.

وأشار القايد إلى أن قوات الوفاق تستعد ولديها فرق رصد واستطلاع تقوم برصد تحركات المرتزقة وعرضها على غرف العمليات، وبدورها تستعد في حال نشوب أي حرب وتضع خطه للتصدي، مبينًا أنه لا بد من رصد التحركات، لأن القوات لن تسمح بمحاولة إعادة ما حدث في 4 أبريل في طرابلس.

وأكد القايد أن تركيا تقف في صف الوفاق وقواتها وتحاول مساعدتها، سواء بالاستعدادات أو غيرها، ولها دور في ممارسة بعض الضغوطات على روسيا في هذا الاتجاه، لافتًا إلى أن تركيا دولة قوية ولديها كلمة مسموعة، وتبذل جهدًا كبيرًا للوصول لحل سلمي، وأنه في حال لم تصل ستقوم بالوقوف مع حكومة الوفاق للتصدي لمن وصفهم بالمرتزقة، حسب زعمه.

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