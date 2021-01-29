«أمن بنغازي» تدعو الأهالي إلى البقاء بمنازلهم بسبب موجة الطقس السيء

دعت مديرية أمن بنغازي المواطنين في المدينة إلى البقاء بمنازلهم طوال اليوم الجمعة، وعدم التنقل واستعمال الطرق العامة إلا في حالات الضرورة القصوى، نظرا لموجة الطقس السيء.

كما طالبت سائقي السيارات بتوخي الحذر عند القيادة، وتخفيف السرعة قدر الإمكان، وعدم المجازفة بالتوغل في المواقع التي تتراكم بها مياه الأمطار، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وناشدت الجهات ذات العلاقة الدفع بمعدات وآليات نزح المياه وإزالتها من شوارع المدينة والطرق السريعة والرئيسية والمفترقات، حرصاً على إنسيابية السير وعدم تعطيل مصالح المواطنين، ومنعا لحدوث اختناقات مرورية مع بداية الأسبوع الجديد.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد الجوية حذر من تأثر مناطق الشمال الشرقي بموجة برد خلال الفترة الحالية، وهطول أمطار بنسبة جيدة إلى غزيرة.

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