“الحبيب الأمين” يدعو الشعب الليبي إلى الاقتداء بالأفغان

زعم وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي الأسبق، وسفير ليبيا السابق في مالطا، والمؤيد للغزو التركي، الحبيب الأمين أن روسيا لن تخرج من ليبيا إلا إذا وجدت مقاومة مثل الأفغان.

وادعى “الأمين”، المعروف بولائه لمليشيات مصراتة، ومعاداته للجيش الليبي، في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بقوله: “لن تخرج روسيا مالم تلقى شعبا يقاوم كالأفغان وقادة لا ينصبون ككرزاي .. اعتقد أنها محرجة فلا تحرجوا أنفسكم أكثر أمام صور المختار والباروني وسعدون فقريبا سيراجع التاريخ صفحاته!!!”.

كان الحبيب الأمين، قد زعم في وقت سابق أن هناك تشابها كبيرا بين نظام بشار الأسد، و”الجنرال الليبي الطموح حفتر” بحسب قوله، مشيرا إلى أنهما تلاقيا تحت المظلة الروسية وأصبحا معا تحت إدارتها بحيث يكون “الأسد” لاعبا لها في منطقة الشرق الوسط، و”حفتر” لاعبا لها في منطقة إفريقيا.

وادعى خلال مداخلة هاتفية عبر قناة ليبيا الأحرار، الذراع الإعلامية لـ”تنظيم الإخوان المسلمين” في ليبيا، أن “حفتر” يسعى للسلطة ولا تهمه مصالح روسيا ونفوذها في منطقة البحر المتوسط وسلطتها التي تمتد حتى جنوب القارة الإفريقية، قائلا “حفتر ليس لديه مشكلة في أن يأتي بالدب الروسي إلى ليبيا لتمرير مصالحهم مع الكبار مثل الأسد الذي يحرق بلده، وحفتر الذي يدك عاصمة بلاده”.

وزعم “الأمين” أن “حفتر” ورقة ضمن أوراق بوتين يلعب بها في منطقة إفريقيا وجنوب المتوسط لابتزاز أوروبا التي تعاقبه وأمريكا خصمه التاريخي، متمنيا أن يخرج حفتر من هذا الصراع بلا سلطة أو نفوذ.