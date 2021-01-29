“مروان الدرقاش”: يرفع الله “الغرياني” درجة ويزيد في أجره كلما تعرض لـ”الطعن”

قال مروان الدرقاش، ضيف قنوات “الإخوان المسلمين” التي تقدمه بوصفه “محلل سياسي” من مصراتة:” إذا أراد الله أن يرفع درجة عالم- الصادق الغرياني- سلّط عليه شرار القوم وسفهاءهم فنالوا من عرضه وطعنوا فيه فيكون ذلك زيادةً له في الأجر” على حد زعمه.

وأضاف “الدرقاش”، على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الجمعة:” يحمل ذلك أهل التقوى والإيمان على البروز للكذب عن عرض هذا العالم والدفاع عنه فيعلو ذكره بمدح الطيبين وبطعن السفهاء ولذلك قيل: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت.. أتاح لها لسان حسودِ.. لولا اشتعال النار فيما جاورت.. ما كان يعرف طيبُ ريح العودِ”.

وتابع:” هذا ما يحدث مع فضيلة المفتي- الصادق الغرياني- حفظه الله الآن”، على حد تعبيره.