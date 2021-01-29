ليبيا الان

“مروان الدرقاش”: يرفع الله “الغرياني” درجة ويزيد في أجره كلما تعرض لـ”الطعن”

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مروان الدرقاش، ضيف قنوات “الإخوان المسلمين” التي تقدمه بوصفه “محلل سياسي” من مصراتة:” إذا أراد الله أن يرفع درجة عالم- الصادق الغرياني- سلّط عليه شرار القوم وسفهاءهم فنالوا من عرضه وطعنوا فيه فيكون ذلك زيادةً له في الأجر” على حد زعمه.

 

وأضاف “الدرقاش”، على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الجمعة:” يحمل ذلك أهل التقوى والإيمان على البروز للكذب عن عرض هذا العالم والدفاع عنه فيعلو ذكره بمدح الطيبين وبطعن السفهاء ولذلك قيل: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت.. أتاح لها لسان حسودِ.. لولا اشتعال النار فيما جاورت.. ما كان يعرف طيبُ ريح العودِ”.

وتابع:” هذا ما يحدث مع فضيلة المفتي- الصادق الغرياني- حفظه الله الآن”، على حد تعبيره.

 

الوسوم

الصادق الغرياني الفضل رفع درجة مروان الدرقاش

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك