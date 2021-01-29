بسبب سوء الأحوال الجوية مديرية أمن بنغازي تدعو الأهالي إلى البقاء بمنازلهم

أخبار ليبيا 24

دعت مديرية أمن بنغازي المواطنين في المدينة إلى البقاء بمنازلهم طوال اليوم الجمعة، مطالبة إياهم بعدم التنقل واستعمال الطرق العامة إلا في حالات الضرورة القصوى، نظرا لموجة الطقس السيء.

وفي بيان لها عبر صفحتها الرسمية بـ فيسبوك، طالبت سائقي السيارات بتوخي الحذر عند القيادة، وتخفيف السرعة قدر الإمكان، وعدم المجازفة بالتوغل في المواقع التي تتراكم بها مياه الأمطار.

وناشدت الجهات ذات العلاقة الدفع بمعدات وآليات نزح المياه وإزالتها من شوارع المدينة والطرق السريعة والرئيسية والمفترقات، حرصاً على انسيابية السير وعدم تعطيل مصالح المواطنين، ومنعا لحدوث اختناقات مرورية مع بداية الأسبوع الجديد.

وشهدت مدينة بنغازي الخميس، ارتفاعا في منسوب المياه في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسة نتيجة سقوط أمطار غزيرة ليل أمس واليوم، مما تسبب في تعطيل حركة المرور في العديد من الطرق الحيوية بالمدينة.

وبث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعدد من الشوارع الرئيسية وهي مغمورة بمياه الأمطار، فيما أظهرت صور أخرى تداولها النشطاء، صعوبة تنقل السيارات في عدد من مناطق بنغازي.

وفي بعض المناطق كانت حركة السيارات مستحيلة حيث شهدت منطقة نفق الحدائق أحد أحياء المدينة إغلاق تام بعد أن غمرت المياه عدد من السيارات فيه واستحالة تحركها.

واستمرت الأمطار في الهطول طيلة الليلة الماضية، وصباح اليوم على مناطق مختلفة من بنغازي ما تسبب في غرق معظم الشوارع الرئيسية والفرعية على حد سواء.

وتعاني عدة أحياء من مشكلات في شبكات تصريف مياه الأمطار ما أدى إلى شل حركة المرور.