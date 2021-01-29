“الوطنية للنفط” تُعلن استئناف الإنتاج بحقل “الفارغ”

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن استئناف إنتاج حقل “الفارغ” التابع لشركة “الواحة للنفط”، بعد مرور عام على توقفه.

وأفادت المؤسسة، في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أن شركة “الواحة للنفط” تمكّنت من إعادة التشغيل التجريبي للحقل.

وكانت الشركة، قد أكدت في وقت سابق، انتهاءها من اختبار جميع ضواغط الغاز والملحقات بمعمل الغاز، ومن ضمنها منظومة حرق الغاز ومعدات التثليج والتجفيف وإجراء التجارب الأولية التشغيلية، في إطار اختبار جميع ضواغط الغاز وملحقاتها بمعمل الغاز لحقل “الفارغ”؛ استعدادًا لبدء الإنتاج.

وذكرت “الواحة”، في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أن ذلك يأتي في إطار خطتها لزيادة إنتاجها من الغاز والمواد الهيدروكربونية واستدامتها والحدّ من حرقها، سواءً كان مصاحبًا أو غير مصاحب للنفط.

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