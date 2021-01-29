مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة: صراع الفرقاء جعل اقتصاد ليبيا على حافة الهاوية

قال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، جوناثان ألين، إن اقتصاد ليبيا على حافة الهاوية بسبب استمرار الصراع، داعيا المجتمع الدولي لتوحيد الجهود لدعم تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وأشار ألين في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، أمس الخميس، إلى استعداد بلاده للوفاء بوعودها في مؤتمر برلين.

وأوضح ألين أن الليبيين يرغبون في توحيد السلطة السياسية، مؤكدا سعي لندن إلى دعم ليبيا نحو المسار السياسي، داعيا إلى توحيد ميزانية ليبيا من أجل إنقاذ اقتصادها الذي أصبح على حافة الهاوية.

ودعا ألين أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى ضرورة التوصل لتسوية سياسية والتوصل إلى حكومة موحدة ترضي الجميع، مشددا على أنه لا مكان للمقاتلين الأجانب في ليبيا.

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