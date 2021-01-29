قائد عملية “إيريني”: قدمنا 18 تقريرًا للأمم المتحدة بشأن انتهاك حظر السلاح في ليبيا

قال قائد عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، فابيو أجوستيني، إن الانتهاكات المحتملة والمحددة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا ترجع بأعداد متوازنة تقريبًا إلى حكومة الوفاق والكرامة.

وأوضح أجوستيني، في تصريحه له أمس الخميس، ردًا على أسئلة البرلمانيين في جلسة استماع للجنتي الخارجية والدفاع المشتركة في مجلسي النواب والشيوخ الإيطالي، أن “إيريني” على علم بحدوث انتهاكات مختلفة لحظر الأسلحة من الجانبين، وكذلك على الحركة الجوية.

وذكر أجوستيني، أن العملية أحالت 18 تقريرًا إلى الأمم المتحدة حتى الآن، موضحا أنه بمجرد إرسال التقارير، فالأمر متروك لمجلس الأمن ولجنة العقوبات التابعة له من أجل اتخاذ قرارات بشأن الانتهاكات المحتملة.

وأشار أجوستيني إلى أن المهمة الأوروبية، بحاجة لمزيد من السفن، لافتا إلى أنه ليس من السهل القيام بدوريات من خلال سفينتين، تعود إحداهما بشكل دوري إلى الميناء لأسباب لوجستية.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، قد اعتمد في وقت سابق قرارًا بإطلاق العملية العسكرية إيريني، والتي تعني السلام باليونانية، اعتبارًا من 1 أبريل 2020م، لمتابعة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.

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