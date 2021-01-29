الواحة تستأنف الانتاج من حقل الفارغ النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استئناف انتاج حقل الفارغ التابع لشركة الواحة للنفط، أمس الخميس بعد مرور ما يقارب العام على توقفه عن الانتاج بسبب إغلاق الموانئ النفطية في يناير 2020.

وقالت المؤسسة في بيان، إن شركة الواحة تمكنت من إعادة التشغيل التجريبي عند الساعة 13:30 من ظهر يوم الخميس، بعد أن اضطرت الشركة خلال شهر يناير من السنة الماضية لإيقافه خلال فترة التشغيل التجريبي والتي لم تتجاوز الثلاثة أشهر بسبب إغلاق الموانئ النفطية.

وأوضح البيان، أنه بعد رفع القوى القاهرة خلال شهر سبتمبر 2020 باشرت شركة الواحة مفاوضات عسيرة مع الشركة المقاولة لإقناعها باستكمال التشغيل التجريبي والعودة الى الحقل، وبعد التوصّل الى اتفاق واقناعهم بالعودة، باشروا في الكشف التام على جميع الأوعية والمعدات السطحية، وتم إعادة التشغيل بنجاح.

وكشفت المؤسسة أن إجمالي الانتاج وصل إلى 140 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، والجدير بالذكر أنه سيتم ضخ 80 مليون قدم مكعب إلى محطة كهرباء السرير لتشغيل وحدتي توليد الطاقة الكهربائية لتساهم في رفع المعاناة عن المواطنين وخفض تكلفة التشغيل باستخدام الغاز الطبيعي وإيقاف التزويد بالوقود السائل الذي يكلف خزينة الدولة أموال طائلة.

ويقع حقل الفارغ على بعد 60 كم إلى الجنوب الغربي من حقل جالو، وتؤكد دراسات اقتصادية وفنية أنه يوجد به احتياطي يقدر بـ 12.2 مليون برميل من النفط، و538 مليون برميل من المكثفات و2.6 تريليون قدم مكعب من الغاز.