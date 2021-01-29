أزمةُ ليبيا على رأس مباحثات هاتفية بين “دي مايو” و”بلينكين”

أعرب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، ونظيره الأمريكي الجديد، أنتوني بلينكين، خلال اتصال هاتفي بينهما، أمس الخميس، عن تقديره وإشادته بقوة العلاقات الثنائية الممتازة، بين الدولتين.

وقالت مذكرة أصدرتها وزارة الخارجية في روما أن “المكالمة ركزت على الملفات الرئيسة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك ليبيا، والتعاون في إطار حلف شمال الأطلسي، ومكافحة الإرهاب، وقضية المعارض الروسي اليكسي نافالني، والعلاقات مع موسكو”.

وقدّم “دي مايو” خالص تمنياته لـ”بلينكن”، وجدّد حرص روما على استمرار الصداقة العميقة بين إيطاليا والولايات المتحدة، والإصرار على تعزيز التعاون بين البلدين، لاسيما في ظلّ الرئاسة الإيطالية الدورية الحالية لمجموعة العشرين ، حيث سيتم منح زخم جديد لتعددية الأطراف وضمان التعاطي بقوة مع التحديات العالمية الكبرى، بدءًا من مكافحة جائحة “كورونا”.

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