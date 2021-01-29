لأول مرة.. انخفاض ساعات طرح أحمال الكهرباء لساعتين ونصف

أعلنت الشركة العامة للكهرباء طرح الأحمال ساعتين ونصف الساعة اليوم الجمعة.

جاء ذلك في نشرة الأحمال، التي تصدر بصورة يومية على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتعد هذه المرة الأولى الي ينخفض فيه عدد ساعات طرح الأحمال لهذا لمعدل، بعدما استقر خلال الأيام الماضية عند 3 ساعات، بانخفاض نصف ساعة عن منتصف الشهر الجاري، وساعة واحدة عن بداية الشهر.

وأرجع العاملون في شركة الكهرباء انخفاض ساعات طرح الأحمال إلى تحسن وضع الشبكة، إضافة إلى أعمال الصيانة الجارية حاليا والتوسعات في مشروعات توليد ونقل الطاقة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا