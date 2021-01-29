“دراه”: أتوقع هجوم “مليشيات حفتر” في أي لحظة.. والحرب ما زالت قائمة

قال عبد الهادي دراه، المتحدث باسم ما تعرف “غرفة عمليات سرت الجفرة”، إن ”مليشيات حفتر ”- القوات المسلحة العربية الليبية- مستمرة بجلب كافة الأسلحة والمرتزقة إلى منطقة سرت والجفرة والمناطق التي تسيطر عليها، على حد زعمه.

وزعم دراه، في مداخلة هاتفية مع قناة “فبراير” الناطقة بما يسمى “ثوار فبراير”:” نحن نرافب ونرصد كل تحركاتهم والطيران الذي يهبط في الشرق والجفرة وسرت والآليات والعربات والمناورات التي آخرها ما قام به سلاح الجو الروسي في الجفرة”.

وادعى أنهم يتوقعون حدوث الأسوأ؛ لذلك يأخذون الحيطة والحذر حفاظًا على الأرواح، زاعما: “المتمرد ليس لديه عهد ولا اتفاق فهو يوقع دون مبدأ، أتوقع قيام المليشيات بالهجوم في أي لحظة، فالحرب ما زالت قائمة لهذه اللحظة ونحن على استعداد كامل”.

ولفت إلى أن وقف إطلاق النار، اتفاقية مؤسفة، فلم يوقع عليها الليبيون وحدهم، بل أيضًا تمت برعاية الأمم المتحدة لكنها لم تنفذ، متابعا:”هناك من يحاول استمرار عدم استقرار ليبيا وفتح الطريق الساحلي قبل تطبيق البند الأول والثاني، وهما انسحاب المرتزقة وإزالة الألغام”، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن غرفة عمليات سرت الجفرة هدفها تحفيق أمن واستقرار ليبيا ومستعدة لإزالة الألغام في حال تسليمها الخرائط، بشرط أن يتم سحب ما أسماهم بـ”المرتزقة”.