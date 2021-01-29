الوطني للأرصاد: رياح نشطة واعتدال نسبي في درجات الحرارة  

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تميل إلى الاعتدال نسبيا علي أغلب المناطق مع رياح نشطة نسبية على المناطق الساحلية، وبعض مناطق الدواخل.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، يكون الطقس في رأس أجدير، وسهل الجفارة، وجبل نفوسة غائم جزئيا علي اغلب المناطق.

والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة قد تتجاوز سرعتها ( 50 ) كيلومتر / الساعة على بعض المناطق الساحلية والدواخل، ودرجات الحرارة القصوى تكون معتدلة على أغلب المناطق حيت تتراوح ما بين (20-26) م.

أما في الخليج، وسهل بنغازي حتى أمساعد، والواحات، ومرادة، تكون السماء مغطاة بالسحب مع وجود بقايا من السحب الممطرة واحتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على أقصي مناطق الشمال الشرقي.

والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تتجاوز سرعتها ( 50 ) كيلومتر / الساعة ، وتتحول إلى جنوبية معتدلة السرعة يوم الأحد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (13-19) م على أغلب المناطق ولا تتجاوز (11) م على مرتفعات الجبل الأخضر وتتزايد يوم الغد في أغلب المناطق.

وفي الجفرة، وسبها، وغات، وغدامس، والحمادة، تكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ما بين (20-25) م.

بينما في الكفرة، والسرير، وتازربو، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ما بين (19-22) م.

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