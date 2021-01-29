الارصاد توضح طقس ليبيا لـ3 أيام.. أمطار متفرقة بهذه المناطق وهذه توقعات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي في نشرة جوية عن حالة الطقس في ليبيا لمدة ثلاثة ايام، إلى أن درجات الحرارة تميل إلى الاعتدال نسبياً على اغلب المناطق مع وجود بقايا من السحب الممطرة التي تؤدي إلى سقوط امطار متفرقة على اقصى الساحل الشرقي مع رياح نشطة نسبياً على طول الساحل وبعض مناطق الدواخل قد تصل سرعتها إلى 50 كم/س.

واشارت النشرة إلى أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى أن تسجل هذا اليوم على اغلب مناطق ليبيا ما بين 20-26مْ وما بين 11-14مْ على مرتفعات الجبل الاخضر واقصى الساحل الشرقي هذا اليوم وتتزايد درجات الحرارة من يوم الغد على اغلب المناطق. والله اعلم.

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