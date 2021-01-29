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الارصاد توضح طقس ليبيا لـ3 أيام.. أمطار متفرقة بهذه المناطق وهذه توقعات الحرارة

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي في نشرة جوية عن حالة الطقس في ليبيا لمدة ثلاثة ايام، إلى أن درجات الحرارة تميل إلى الاعتدال نسبياً على اغلب المناطق مع وجود بقايا من السحب الممطرة التي تؤدي إلى سقوط امطار متفرقة على اقصى الساحل الشرقي مع رياح نشطة نسبياً على طول الساحل وبعض مناطق الدواخل قد تصل سرعتها إلى 50 كم/س.

واشارت النشرة إلى أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى أن تسجل هذا اليوم على اغلب مناطق ليبيا ما بين 20-26مْ وما بين 11-14مْ على مرتفعات الجبل الاخضر واقصى الساحل الشرقي هذا اليوم وتتزايد درجات الحرارة من يوم الغد على اغلب المناطق. والله اعلم.

ربما تحتوي الصورة على: ‏نص مفاده '‏ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اليوم الجمعة 01- 2021 الأحوال الجوية بداية F-270-001 الاعتدال نسبيا علي أغلب المناطق مع رياح نشطة نسبياً علي المناطق الساحلية درجات الحرارة تميل وبعض مناطق الدواخل ملخص كيلومتر الساعة على بعض المناطق الساحلية برعتها الجفارة المناطق الطقس جنوبية اليو يوم متفرق احتمال وتتحول إلي جنوبية معتدلة السر والدواخل السحب الممطر 50 كيلومتر مغطاة بالسحب الخليج :الطقس: تتجاوز (11) على مرتفعات الجبل الأخضر نشطة المناطق مابين درجات اغلب المناطق صافية متغيرة الاتجاه خفيفة بين 20) 52)م لحرارة القصو رئيس وحدة النشرات الطقس السماء صافية قليلة السحب :الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة درجات. الحرارة القصو محمد البرقاعي‏'‏

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