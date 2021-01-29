“التكبالي”: بلادنا لن تشهد أي استقرار إلا بتدخل أمريكا وفرض شروطها

أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي، أن ليبيا لن تشهد أي نوع من الاستقرار إلا إذا تواجد رجال مخلصون لا تبحث عن المناصب ولكن هدفها إصلاح البلاد، مؤكدا رفضه لما يحدث الأن قائلا “الرجل المخلص الحقيقي لا يدخل في هذا السباق”.

وقال “التكبالي” في لقاء له عبر قناة “العربية الحدث”، رصدته “الساعة 24″، إن أمريكا ستتدخل قريبا في ليبيا وستفرض شروطها التي تنهى الأزمة الليبية، معتبرا أن عدم تدخل أمريكا الفترة الماضية كان سببا في تدهور الوضع.

وأشار “التكبالي” إلى أن المبعوث الأممي الذي يأتي في أخر اللحظات لكي يصلح البلاد ينتهى دائما بكارثة كما تفعل بنا ستيفاني ويليامز الأن.

وكان “التكبالي”، قد أعلن الجمعة الماضية رفضه للمسارات التي تجريها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، واصفا إياها بالديمقراطية الزائفة بسبب الأسماء المشاركة بها، والتي تبين بحسب قوله أن منها المرتشي وأصحاب المصالح.

وقال “التكبالي” إنه لا يرى أى أسماء مثيرة للإعجاب مرشحة لرئاسة الحكومة، مضيفا: “أن عقيلة صالح والشريف يمكن أن يكونا أسماء لامعة بالنسبة للرئاسي وكذلك عبد المجيد سيف النصر وعلي زيدان يمكن أن يكونا أسماء مقبولة عن الجنوب”.

وتابع: “أما إذا ذهبنا إلى المنطقة الغربية فلن نجد إلا أسماء مجرمة أو هاجمة على طرابلس وإما تجلب السلاح من تركيا أو متعاقدة مع دولة ما في الخارج”.

وأشار إلى أن “الدول التي ترحب بهذه المسارات هي نفسها التي رحبت باتفاق الصخيرات وأتت بالسراج وفرضته علينا، وها هي النتيجة الآن”، مؤكدا “ما لم يخرج الأتراك والمليشيات فإننا سوف لا نرى أي اختراق في هذه المسارات”.

ورأى “التكبالي” أن بديل هذه المسارات لحل الأزمة الليبية هو تنحية الديمقراطية الزائفة التي ادعوها، والإتيان بحكومة جديدة وشخصيات مشهود لها بالنزاهة عدم الرشوة.