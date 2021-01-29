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فرنسا: من غير المقبول الإبقاء على الطريق الساحلي مقفلًا حتى الآن

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وصف مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير عدم فتح الطريق الساحلي حتى الآن بالأمر غير المقبول.

دي ريفيير طالب خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي التي تابعتها صحيفة المرصد باحترام اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، مع وجوب استمرار المجلس بدعمه للعملية السياسية ومغادرة المقاتلين الأجانب الأراضي الليبية، مؤكدًا أن عملية إيريني التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لتنفيذ حظر توريد الأسلحة تساهم في حظر عملية التوريد من البحر.

وأشار دي ريفيير إلى أن اختيار سلطة تنفيذية موحدة خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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