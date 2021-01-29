صنع الله: مؤسسة النفط تحتاج للميزانيات المالية لكي تستمر في تسيير أعمال القطاع

ناقش رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، مع المدير التنفيذي لشركة توتال للاستكشاف والانتاج بليبيا “باسكال برينت”، نقص الميزانيات وتأثيرها على برامج تطوير الحقول، والحاجة الماسة لهذه الميزانيات لجلب قطع الغيار الضرورية وإجراء الصيانة اللازمة لخطوط نقل النفط الخام والمعدات السطحية التي عانت كثيرا في السنوات الأخيرة جرّاء الاغلاقات المتكررة التي حصلت.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الجمعة، أنه تم التطرق خلال اجتماع عقد الثلاثاء، إلى خطط المؤسسة وتوتال لتطوير الحقول الجديدة بشركتي الواحة والمبروك وذلك لزيادة معدلات الانتاج وتحقيق أعلى مستويات للدخل ودعم الاقتصاد.

أضافت المؤسسة أن الجانبين بحثا آليات جلب الطاقات المتجدّدة واستخدامها بمعظم الحقول والمواقع النفطية، والاستفادة من خبرة شركة توتال الفرنسية ولما تمتلكه من أحدث التقنيات بهذا المجال واستعمالها لتطوير الصناعة النفطية الليبية.

وأشار صنع الله إلى أن مؤسسة النفط تحتاج في هذه الفترة وأكثر من أي وقت مضى للميزانيات المالية، والتي بدونها لن تتمكن من تسيير أعمال القطاع وتطويره.

وأكد صنع الله ضرورة الاهتمام بقطاع النفط وإعطاءه الأولوية القصوى في كل ما يحتاجه، كونه يمثل المصدر الوحيد للدخل في ليبيا وهو طوق النجاة الذي ستتمكن من خلاله الدولة الليبية من اجتياز هذه المرحلة الصعبة والوصول لبر الأمان.

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