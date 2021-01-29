بوخير الله يكشف أسماء المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي وطريقة التصويت

قال المرشح عن شرق ليبيا لتولي منصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد، علي محمود بوخير الله، إن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي توجهوا إلى تونس لبدء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الجديدة.

وأوضح بوخيرالله في تصريح صحفي، أن 75 شخصية ليبية وهم أعضاء الملتقى السياسي الليبي في طريقهم إلى تونس، لافتا إلى أن البعثة الأممية لم تعلن رسميا حتى الآن عن موعد عقد الجلسة الرسمية للتصويت على انتخاب المجلس الرئاسي والحكومة ونحن ننتظر إعلانها بشكل رسمي.

وأضاف بوخيرالله أن المرشحين لتولي منصب رئيس المجلس الرئاسي من شرق ليبيا هم “على خيرالله دبلوماسي” وهو سابق وسفير ليبيا السابق لدى سويسرا، وعقيلة صالح ورئيس مجلس النواب الحالي، وكذلك محمد البرغثي سفير ليبيا لدى الأردن حاليا، ومصطفى دلاف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بالإضافة إلى شريف الوافي، السياسي وعضو المؤتمر العام الوطني سابقا.

وبشأن الكيفية التي ستجري بها عملية التصويت على انتخاب المجلس الرئاسي والحكومة، ذكر بوخيرالله أن التصويت سيبدأ على مرحلتين، المرحلة الاولى هي أن يتحصل أي مترشح على 6 أصوات من شرق ليبيا و8 أصوات من الغرب و3 أصوات من الجنوب، إذ تحصل كل مترشح على عدد 17 صوت يستطيع أن يتقدم بقائمته إلى الملتقى السياسي الـ 75 شخصية وهي عبارة عن قوائم سيكون بها رئيس ونائبين ورئيس وزراء.

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