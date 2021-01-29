“الوطني لمكافحة الأمراض”: 871 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1064 حالة ووفاة 10 أشخاص

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 1064 حالة، ووفاة 10 أشخاص.

جاء ذلك وفقا للتحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 28 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (315) .، حيث استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (3607) عينة موزعة على المختبرات التالية: (المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1034) عينة – مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (200) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1000) عينة – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (194) عينة – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (179) عينة – مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (101) عينة – مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (66) عينة – مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (249) عينة – مختبر المعهد الوطني لعلاج الأورام صبراتة عدد (94) عينة – مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (37) عينة – مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (4) عينات – مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (11) عينة – .مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (109) عينة – المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (34) عينة – .مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (18) عينة – مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (113) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (64) عينة).

وأوضح المركز الوطني أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

– عدد (2736) عينة سالبة

– عدد (871) عينة موجبة (651 جديدة + 220 مخالطة)

وبينت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 286 حالة جديدة

عدد 103 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 42 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 12 حالة جديدة

عدد 58 حالة مخالطة

4.القره بوللي

عدد 8 حالة جديدة

5.يفرن

عدد 6 حالة جديدة

6.المنشية الجميل

عدد 3 حالة جديدة

7.زلطن

عدد 1 حالة جديدة

8.الزنتان

عدد 4 حالة مخالطة

9.طبرق

عدد 6 حالة جديدة

10.الخمس

عدد 23 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

11.زليتن

عدد 18 حالة جديدة

عدد 13 حالة مخالطة

12.جنزور

عدد 26 حالة جديدة

13.الرجبان

عدد 1 حالة جديدة

14.سرت

عدد 4 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

15.صبراته

عدد 5 حالة جديدة

16.جادو

عدد 2 حالة جديدة

17.سبها

عدد 7 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

18.تراغن

عدد 1 حالة جديدة

19.تمسة

عدد 1 حالة جديدة

20.وادي عتبه

عدد 1 حالة جديدة

21. الشاطئ

عدد 3 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

22.قصر الأخيار

عدد 5 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

23.الزاوية الغرب

عدد 24 حالة جديدة

24.قصر بن غشير

عدد 17 حالة جديدة

25.العجيلات

عدد 13 حالة جديدة

26.الكفرة

عدد 3 حالة جديدة

27.سوق الخميس أمسيحل

عدد 3 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

28.الرياينة

عدد 13 حالة جديدة

29.غريان

عدد 23 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

30.السبيعة

عدد 6 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

31.صرمان

عدد 9 حالة جديدة

32.سواني بن ادم

عدد 9 حالة جديدة

33.بني وليد

عدد 11 حالة جديدة

34.اجدابيا

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

35.درج

عدد 5 حالة جديدة

36.المعمورة

عدد 2 حالة جديدة

37.السائح

عدد 4 حالة جديدة

38.الرحيبات

عدد 8 حالة جديدة

39.ترهونه

عدد 1 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

40.الجميل

عدد 11 حالة جديدة

41.غدامس

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

42.نالوت

عدد 2 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

43.مسلاته

عدد 4 حالة جديدة

44.الزاوية الجنوب

عدد 8 حالة جديدة

45.الجفارة

عدد 3 حالة جديدة

46.باطن الجبل

عدد 1 حالة جديدة

47.وازن

عدد 2 حالة جديدة

48.ظاهر الجبل

عدد 3 حالة جديدة

49.كاباو

عدد 3 حالة جديدة

وأشارت اللجنة إلى أن تفاصيل اــ (1064) حالة شفاء حسب المدن:

1.عدد 893 حالة في طرابلس

2.عدد 13 حالة في قصر بن غشير

3.عدد 2 حالة في السائح

4.عدد 3 حالات في القلعة

5.عدد 41 حالة في مصراته

6.عدد 16 حالة في صبراته

7.عدد 21 حالة في سبها

8.عدد 1 حالة في اجدابيا

9.عدد 25 حالة في زليتن

10.عدد 49 حالة في سرت

وذكرت أن تفاصيـل الــ (10) حالات وفاة:

1.عدد 1 حالة في مسلاته

2.عدد 1 حالة في صرمان

3.عدد 1 حالة في الخمس

4.عدد 1 حالة في قصر بن غشير

5.عدد 2 حالة في مصراته

6.عدد 1 حالة في سبها

7.عدد 3 حالات في اجدابيا

وذكرت أن الإحصاءات العامة بلغ إجمالي الإصابات بها “العدد التراكمي” 117650 ، والحالات النشطة 18451، والمتعافين 97357، والوفيات 1842.