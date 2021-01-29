ويليامز: لجنة الـ10 لا تتحمل فشل إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب

ليبيا- أكدت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز أن لجنة الـ10 العسكرية المشتركة لا يقع على عاتقها مسألة الفشل في إخراج المرتزقة والأجانب من ليبيا.

تأكيد ويليامز جاء خلال إحاطتها التي قدمتها لجلسة مجلس الأمن الدولي عبر تقنية التواصل المرئي وتابعتها صحيفة المرصد، وفيها أشارت إلى أن اللجنة طلبت مرارًا تنفيذ حظر الأسلحة والمساعدة للإسراع بمغادرة المقاتلين الأجانب والمرتزقة، ما يعني أن القيادتين السياسيتين والعسكريتين في ليبيا يقع على عاتقهما هذا الفشل.

وأضافت ويليامز أن اللجنة طالبت أيضًا بتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا في وقت ما زال فيه وقف إطلاق النار محل التزام داعية الأطراف الدولية لاحترامه، فيما تناولت في جانب آخر من الإحاطة عدة موضوعات أخرى منها المستجدات بشأن إقرار الميزانية الموحدة والقيود العطلة لإقرارها.

وأوضحت ويليامز أن أسعار السلع والمواد الغذائية تشهد ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بما قبل جائحة كورونا، مبينة في سياق آخر أن ليبيا لا تمثل ميناء آمنًا لعودة المهاجرين غير الشرعيين إليها، فيما أعربت عن تأييد البعثة الأممية في سياق ثالث لاجتماع لجنة المسار الدستوري في مدينة الغردقة المصرية.

وتطرقت ويليامز لمشاركتها في حوار رقمي مع ألف ليبي أظهر 76% منهم تأييدهم لإجراء الانتخابات، مجددة تحذيراتها من استمرار التدخلات الأجنبية في ليبيا، رغم أن مؤتمر برلين ساهم في تكوين مظلة دولية للأمم المتحدة للعمل مع الأطراف الليبية بعيدًا عن هذه التدخلات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية