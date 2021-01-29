معاناة كبيرة لأسر من غرر بهم أردوغان ونظامه وأرسلهم للتورط في ليبيا

ليبيا – كشفت الصحافة التركية بشكل واضح حجم معاناة أسر في تركيا تم التغرير بأبنائها وتوريطهم في الأزمة الليبية بدفع من حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

تقرير أعدته صحيفة “ديلي صباح” التركية الناطقة بالإنجليزية تابعته وترجمته صحيفة المرصد كشف عن مساعٍ تبذلها أسرة لإعادة ابنها المعتقل لدى القوات المسلحة في ليبيا، ما جعل موسى ودوندو جاليك والدي نور الدين جاليك البالغ من العمر 48 عامًا يطالبان أردوغان بالتدخل لمعالجة ورطة ولدهما.

ونقل التقرير عن الأب قوله: “أطلب مساعدة رئيسنا رجب طيب أردوغان وأناشده لإنقاذ ابني مما هو فيه”، مدعيًا أن ولده يعمل في مجال صناعة حلوى البقلاوة وهو أب لطفلين وذهب إلى ليبيا منذ عامين مع أصدقائه، وتم اعتقاله معهم قبل 11 شهرًا ليتم الإفراج عن رفيقه بعد فترة وجيزة من اعتقالهم.

وأضاف التقرير أن الوالدين لم يسمعا شيئًا عن ولدهما باستثناء أنه معتقل في ليبيا، فضلًا عن عدم تمكنهما من الاتصال به أو معرفة إن كان على قيد الحياة، مبينًا أن الأم بينت حجم المعاناة التي تعانيها مع الأب والزوجة والأحفاد ما يجعل الوالدة تطالب بعودة ابنها لها.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية