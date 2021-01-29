ارتفاع ملحوظ للاصابات| مكافحة الامراض يعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا اليوم 29 يناير 2021

فيما يلي ننشر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 28 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (315) .

وبحسب البيان فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (3607) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1034) عينة

2.مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (200) عينة

3.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1100) عينة

4.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (194) عينة

5.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (179) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (101) عينة

7.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (66) عينة

8.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (249) عينة

9.مختبر المعهد الوطني لعلاج الأورام صبراتة عدد (94) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (37) عينة

11.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (4) عينات

12.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (11) عينة

13.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (109) عينة

14.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (34) عينة

15.مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (18) عينة

16.مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (113) عينة

17.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (64) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

ــ عدد (2736) عينة سالبة

ــ عدد (871) عينة موجبة ( 651 جديدة + 220 مخالطة )

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 286 حالة جديدة

عدد 103 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 42 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 12 حالة جديدة

عدد 58 حالة مخالطة

4.القره بوللي

عدد 8 حالة جديدة

5.يفرن

عدد 6 حالة جديدة

6.المنشية الجميل

عدد 3 حالة جديدة

7.زلطن

عدد 1 حالة جديدة

8.الزنتان

عدد 4 حالة مخالطة

9.طبرق

عدد 6 حالة جديدة

10.الخمس

عدد 23 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

11.زليتن

عدد 18 حالة جديدة

عدد 13 حالة مخالطة

12.جنزور

عدد 26 حالة جديدة

13.الرجبان

عدد 1 حالة جديدة

14.سرت

عدد 4 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

15.صبراته

عدد 5 حالة جديدة

16.جادو

عدد 2 حالة جديدة

17.سبها

عدد 7 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

18.تراغن

عدد 1 حالة جديدة

19.تمسة

عدد 1 حالة جديدة

20.وادي عتبه

عدد 1 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 1064 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 893 حالة في طرابلس

2.عدد 13 حالة في قصر بن غشير

3.عدد 2 حالة في السائح

4.عدد 3 حالات في القلعة

5.عدد 41 حالة في مصراته

6.عدد 16 حالة في صبراته

7.عدد 21 حالة في سبها

8.عدد 1 حالة في اجدابيا

9.عدد 25 حالة في زليتن

10.عدد 49 حالة في سرت

تفاصيــــــل الــــ ( 10 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في مسلاته

2.عدد 1 حالة في صرمان

3.عدد 1 حالة في الخمس

4.عدد 1 حالة في قصر بن غشير

5.عدد 2 حالة في مصراته

6.عدد 1 حالة في سبها

7.عدد 3 حالات في اجدابيا

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 117650

2.الحالات النشطة : 18451

3.المتعافين : 97357

4.الوفيات : 1842

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