15 ألف دينار في مقابل الإفراج عن مصري من بين الـ38 المختطفين بمحيط مدينة بني وليد

ليبيا – أكدت مصادر ليبية رفضت الكشف عن اسمائها لوسائل صحافة وإعلام اختطاف 38 مواطنا مصريا في محيط ​مدينة بني وليد​ في غربي ​ليبيا​.

وأوضحت المصادر أن عصابات إجرامية تحتجزهم في مزرعة بالقرب من العاصمة طرابلس​ وتطالب بفدية للإفراج عنهم لافتة الى أن المواطنين المصريين المختطفين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية وينحدرون من محافظة قنا في أقصى صعيد مصر.

​هذا وساومت العصابات الإجرامية بحسب المصادر أسر المختطفين للحصول على فدية قدرها 15 ألف دينار عن كل فرد مقابل الإفراج عنهم فيما رجحت المصادر تورط عناصر أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق المنبثقة عن المجلس الرئاسي بالجريمة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية