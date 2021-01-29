الحويج والتميمي يبحثان مع بوغدانوف تطورات الوضع السياسي والميداني في ليبيا

ليبيا – كشفت الخارجية الروسية عن تفاصيل اللقاء الذي جمع وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج بميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الرسوية فقد شهد اللقاء الذي احتضنته العاصمة موسكو بحث تطورات الأوضاع في ليبيا والتأكيد على مهمة التعزيز الفعال لحوار ليبي مستقر بمشاركة جميع القوى السياسية المؤثرة في البلاد لصالح تنفيذ قرارات مؤتمر برلين الدولي وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2510.

وجدد الجانب الروسي تأكيد دعمه الثابت لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها بحسب البيان.

هذا ورافق الحويج في اللقاء وفد رفيع المستوى من القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة من ضمنه اللواء خيري التميمي مدير مكتب القائد العام وعضو لجنة 5+5 العسكرية.

ويشغل بوغدانوف بالإضافة لمنصبه الدائم منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الإفريقية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية