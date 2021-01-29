الأرصاد: اعتدال درجات الحرارة في غالبية المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، في نشرته الجوية، اليوم الجمعة اعتدال درجات الحرارة نسبيا على غالبية المناطق، مع وجود بقايا من السحب الممطرة التي تؤدي إلى سقوط أمطار متفرق على أقصى الساحل الشرقي، مع رياح نشطة نسبيا على الساحل والدواخل تصل سرعتها إلى 50 كيلومتر في الساعة.

وأشار المركز، إلى تراوح درجات الحرارة القصوى على غالبية مناطق البلاد بين 20 و26 درجة مئوية، وبين 11 و14 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

ففي رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي، الطقس غائم جزئيا على غالبية المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية، سرعتها تتجاوز 50 كيلومتر في الساعة على الساحل وبعض مناطق الدواخل، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و26 درجة مئوية.

أما الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده، فالسماء مغطاة بالسحب، مع بقايا من السحب الممطرة، واحتمال سقوط أمطار اليوم على أقصى الشمال الشرقي، والرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتجاوز سرعتها 50 كيلومتر في الساعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و19 درجة مئوية على غالبية المناطق، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و25 درجة مئوية.

أما الكفرة – السرير – تازربو، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، في حين تترواح درجات الحرارة القصوىب ين 19 و22 درجة مئوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24